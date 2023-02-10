台北市長蔣萬安昨天在臉書發文，誤將前台北市長柯文哲的老婆陳佩琪tag成女演員陳珮騏，事後刪除重新發文，仍引起網友熱議，陳珮騏無奈表示不堪其擾，「換妻風波」延燒近一天，柯文哲10日親自在社群軟體instagram上打趣回應，「娶妻當娶陳佩琪，堅決不換『琪』！」

蔣萬安臉書原先寫下，「非常歡迎柯文哲市長和陳珮騏醫師帶著前市府團隊成員一起來欣賞台北燈會！」標註陳珮騏，事後發現不對勁，再改成「＃陳珮琪」，似乎沒有發現將陳佩琪打錯字，10幾分鐘後將原先的文章刪除，重新PO出正確的內容，終於修改為「陳佩琪」。

針對臉書誤植一事，台北市政府發言人羅旺哲今表示，第一時間小編已經修正，未來也會提醒內部處理發文時務必謹慎。

陳珮騏也在今天下午在臉書表示「多年來已發生過太多次類似情況，本人其實有點不堪其擾」，此次事件其實已經不算「新聞」，真的沒啥好追啦！

稍早，柯文哲也在instagram上打趣回應，「一下生父一下繼父，一下老婆換人，拜託，看燈會要開心，真的沒那麼複雜」，最後還大曬愛的宣言「娶妻當娶陳佩琪，堅決不換琪，謝謝」。