台北市貓空樟樹步道「魯冰花季」1月15日開展，不過台北市議員王欣儀到貓空山區視察後發現，沿途未見任何「樟樹步道花海」的標示、路線指引，與助理查看2次才好不容易才找到字跡模糊、已完全看不清的「樟樹步道」入口，除此之外也沒有任何跟花季有關的宣傳海報，完全沒有花季的氣氛，經費到底花到哪裡了？台北市工務局回應，後續會加強行銷，也會依據現況設置標示。

王欣儀指出，經她詢問台北市大地處，了解到每年都會挹注樟樹步道魯冰花海經費約80萬，主要工作包含整地、播種、澆水照顧，及發新聞稿鼓勵民眾過年期間爬步道，但是與花季有關的行銷預算，確實沒給到大地處。而市府一年投注超過5千萬經費辦「台北花季」，樟樹步道花海展既然是花季一環，卻不見府層級重視，統籌各局處資源及協助整合行銷，只給大地處少少的預算，這樣就可以辦好花季嗎？這和北區動輒花費2、3百萬舉辦的陽明山花季、士林官邸花展或三層崎花海展等規模相比，完全不成比例！

王欣儀質疑，樟樹步道已存在很久，常態性的魯冰花展也舉辦多年，結果卻連最基本的標示、路線指引都沒有，到底是在辦什麼？錢花去哪裡了？誰看得出來這裡有舉辦花季？如何吸引遊客前來？

王欣儀提及，她身為大安文山區的民代，去年底預算審查時，便強力質疑為何台北花季都集中辦在北區，如陽明山、士林官邸花季等，南區也有好山好水，也應透過好好辦理花季、提升在地特色景觀、帶動地方發展、降低貓纜虧損。雖當時有議員主張刪減預算，避免市府辦沒有效益的昂貴記者會，但在她大力爭取，將不應浪費的預算改為增加辦理南區的花季，獲得在場議員的支持後才通過預算。

王欣儀呼籲，貓空樟樹步道在今年5、6月還有波斯菊花海展及9月的向日葵花海展，應立即改善現場環境的標示及路線指引，市府要檢討改進，達到「南北平衡」。

台北市工務局回應， 花系列活動每年編列行銷預算推廣，如陽明山花季、菊展、鬱金香展已漸有規模，去年也將南區樟樹步道花海納入台北花季系列，今年在貓空捷運站外斜坡及節點布置草花，設置捷運燈箱廣告，並搭配新聞稿及網路平台推播，後續將再加強行銷，至於標示、指引不清問題，將依據現況設置設施。

工務局進一步說明，南區花展主要範圍為樟樹步道魯冰花海，以市府工務局大地處每年定期種植的綠肥作物魯冰花為主，將自然生態的花海景觀融入貓空樟樹步道之中，屬自然型態展現之花展，樟樹步道花海資訊現已納入2023花IN台北整體行銷，並輔以春節期間捷運燈箱（動物園站、南港展覽館站、古亭站等3站）的宣傳方式，推廣樟樹步道花海的展期與地點，增加曝光度。

工務局指出，同時也在花海範圍內布置吉祥物公仔以增加花海的趣味，另為增加交通節點的重點布置及宣傳，於貓纜貓空站外斜坡透過植栽設計之方式，以茶壺形式傳達貓空地區品茶的文藝風氣，未來「花IN台北」整合行銷工作將強化南區花展之行銷力度，並橫向聯繫結合本府相關單位的行銷資源，以共同營造花展亮點，並達成在地化及產業化的活動目標。