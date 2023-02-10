林口區里長聯誼會發起募款賑災，共募得10萬元善款做為土耳其賑災之用。（林口區公所提供）

土耳其、敘利亞邊界日前發生百年大震，造成上萬死傷，台灣除了派遣2梯次搜救隊前往馳援外，民間也紛紛發起募款賑災的活動，新北市民政局長柯慶忠更是發揮自己的才藝，演奏薩克斯風，許多地方仕紳紛紛響應，共募得10萬元新台幣，將交由佛教慈濟慈善事業基金會帳戶作為賑災相關使用。

全球支援土敘震災，各方善款、物資湧入，新北市林口區里長聯誼會今（10）日也發起募款賑災的活動，許多地方仕紳都紛紛響應，其中領有街頭藝人執照的民政局長柯慶忠更是為愛獻藝，發揮自己演奏薩克斯風的專長，最後共募得10萬元善款，將作為賑災之用。

柯慶忠本人表示，土耳其發生震災大家都很遺憾，今天藉由地方仕紳齊聚一堂的機會，利用自己領有執照的才藝演奏薩克斯風，獲得大家支持主動募捐善款，讓愛不分國界，也讓全球看到台灣最美的風景。

林口區市議員蔡淑君也讚賞柯慶忠的才華，不僅擅長薩克斯風，領有街頭藝人執照的他，也對二胡相當有研究，4年前就曾為公益募款表演，今天再次發起，讓大家感受到林口是一個有溫度的城市，大家的熱情響應也讓人十分感動。

林口區長廖武輝也表示，感謝柯局長、里長會長、蔡議員共同發起這個有意義的活動，也感謝林口地方仕紳踴躍做愛心，所募得的善款10萬元整，區公所已於今日全數交給慈濟林口分會報繳總會社工組做為賑災相關使用。