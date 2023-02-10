直屬行政院的獨立機關國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，被爆出蹺班摸魚，行政院長陳建仁7日責成政風處3日內完成報告，雖政風報告已上交，但陳建仁認為報告中很多細節釐清不明確，要求提供完整、詳細報告後補件。國民黨副秘書長李彥秀認為，陳建仁此舉顯然是希望私了，退回的不只是政風報告，更是人民最後一絲的信任。

李彥秀說，顯然陳建仁的震怒在犀牛皮官員面前也顯得無效、莫可奈何，只能用「退回報告」保留行政院長最後的尊嚴，這也凸顯，民進黨官員根本沒有把陳建仁以及人民看在眼裡，陳建仁退回的不僅是政風的報告，更是人民最後一絲的信任，「一個楊宏智戳破民進黨反省假象」。

李彥秀指出，媒體報導如屬實，楊宏智的行為恐已涉及貪瀆，陳建仁選擇政風調查而非移送檢調，顯然是希望私了，上演一齣「楊宏智知所進退，主動請辭，快刀斬亂麻」。原來這就是蔡英文的檢討反省？這就是賴清德的多元力量？這就是陳建仁的溫暖堅韌？

李彥秀提醒蔡英文、賴清德、陳建仁，如果連一個運安會主委都無法處理，只能「震怒」、「退文」，要全民如何相信民進黨有決心反省改革？有能力捍衛主權？有魄力堅韌應變？

李彥秀批，楊宏智在運安會主委職位一天，就像是在嘲笑蔡英文、賴清德、陳建仁，「你們也不過如此！」