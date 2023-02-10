一名40歲蔡姓男子昨天晚上11點多到超商買點數，買完點數後看見一名簡姓女學生要離開超商，隨即上前搶走其包包，簡姓女學生立即報警，沒想到蔡男不但搶到的包包內沒有錢，還在2小時內就被警方逮捕，全案依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所昨天晚上11點多接獲民眾報案，稱在超商消費完欲離去之際，一名男子突上前搶走其隨身側背背包逃逸。警方立即趕往現場並成立專案小組，掌握嫌犯行蹤。

蔡姓男子搶到的包包內僅有鑰匙跟其他雜物。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

警方表示，根據遭搶的簡姓女子描述，該男子頭上有受傷且有用紗布包紮，擴大調閱周邊監視器後掌握犯嫌行蹤，10日凌晨0點30分在中和南一巷蔡嫌自家內將他帶回，並找回被害人遭搶的側背包。

據了解，簡姓女學生到超商繳費，剛繳完費步出超商要離開，錢包還拿在手上，身上的側背包就被蔡嫌搶走，而蔡嫌平時無業，行搶後既沒有搶到錢，逃跑過程中跌倒，回家後又馬上被警察查獲，得不償失。

第四分局分局長李建興表示，警方對於犯罪行為絕不寬貸，秉持市長指示在臺中有案必破，並破得快的決心，籲不法分子切勿心存僥倖、以身試法，以維護市民生命及財產安全。