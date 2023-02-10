除了事業、財運，不少人對於感情運勢也相當關心，對此，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專發文點名4星座婚運最強，有望在今年順利脫單結婚，尤其是第1名很快會在上半年修成正果。

▍第4名：射手座

目前木星正在你的愛情宮鎮守，單身的射手想婚的念頭越來越強烈，可在長輩的牽線幫助或相親場合中，認識一個同樣渴求婚姻和穩定愛情的人，只要兩人有共識，下半年一定能如願攜手走向紅毯。有伴的射手，兩人經過相處磨合，對彼此的習慣、價值觀、家庭背景等已經足夠了解，上半年你覺得自己已經隨時準備好步入婚姻，特別在2、4月，金星接連進入你的子女宮、夫妻宮，你會做出一個影響自己一生的重大決定，可能是結婚也可能是已有孕，更可能是雙喜臨門。

▍第3名：牡羊座

目前大吉星「木星」在你的命宮加持好運，加上炙熱的太陽與象徵「愛情」的金星接連在2、3月中旬入命宮，單身牡羊的桃花終於是守得雲開見月明了！在愛情中可望遇上良人，大有機會在2023上半年閃婚，把自己嫁出去。有伴者則是加緊腳步，你倆對愛情長跑都沒興趣，一心只希望能快點把彼此定下來，因此在2、3月中旬左右便會拜見雙方家長，取得結婚共識。另一半也很可能在這時向你求婚，使你在上半年手上就多了一顆鑽戒。

▍第2名：天蠍座

3月中旬開始，天蠍喜獲金星於「夫妻宮」閃耀，這些日子感情的主動權是由你掌握的，你可以成功享有戀情及婚姻的甜蜜如意，只要你開口答應，想獲得長久感情，甚至步入紅毯都不是問題。尤其在上半年的這些日子，將有一個懂得尊重、包容、體貼你的人走進你的生命，可能他比較木訥，不會說些好聽的花言巧語哄你，但他卻可以永遠陪在你身邊、守候著你。如果天蠍近期身邊遇到這樣的一個人，請你千萬要緊緊抓牢，因為你也不想與這麼好的他擦肩而過。

▍第1名：天秤座

目前第一吉星「木星」正在你的夫妻宮駐守，2／20你的守護星愛情金星也會來到你的夫妻宮，給你雙重助力，你真的很想趕快在上半年就把自己定下來，特別是現在時機正好，天秤的愛情運勢飛漲、桃花大紅，可好好的發揮魅力，並覓得良緣。有伴者，最近婚事的推動很順利，伴侶也偷偷的在準備求婚計劃，建議你可耐心等待，因為你們很可能在今年上半年就修成正果。單身者正緣桃花臨門，對方是個腳踏實地、善良又孝順的人，雖然不算是典型的白馬王子，但卻是個不離不棄的騎士，他守候你已久，只等待你點頭收穫幸福愛情。