揚明光今天下午舉行線上法說會，全球經濟產業狀況不佳，終端客戶庫存調整，讓揚明光2022年第4季營運再度陷入單季虧損，今年上半年在訂單能見度仍低下，揚明光對營運看法仍是保守。

揚明光2022年合併營業收入為46.84億元，營業毛利8.09億元，營業毛利率17.3%，營業淨利1801萬元，稅後淨利6637萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為6465萬元，稅後基本每股盈餘0.57元。

揚明光學表示，2022年上半年度因微投光機客戶新機種量產、光學元件類產品因新興應用成長、3D列印缺料情形改善及車用鏡頭需求強勁，出貨較去年同期成長，但下半年度隨著歐美高通膨引發的景氣衰退憂慮及中國清零防疫政策影響，客戶陸續進行庫存調整去化，下單轉趨保守，下半年度整體合併營收22.23億較上半年度減少約10%，全年合併營業收入46.84億元，僅年增約3%。

2022年成長幅度最大的產品線為車用鏡頭增加61%；3D列印微幅成長4%；微投光機、光學元件類產品略增2%；取像光學中的智能家居鏡頭出貨成長，但網路視訊鏡頭因客戶端調節庫存，出貨減少，致相較去年下滑11%。

徐誌鴻在法說會回答問題前，就先對去年第4季財報表達歉意，徐誌鴻表示，由於主要客戶庫存訂單管理，且車用LiDar主力客戶因進行併購暫時不出貨、裝置在大陸新能源車的車用數位頭燈客戶於2022年11月反應希望把交貨時間遞延，致使車用產品成長不如預期，加上提列庫存跌價損失，很抱歉2022年第4季很不理想。

受到客戶訂單狀況不佳及1月工作天數較少影響，揚明光1月合併營收為2.18億元，年減42.74%。

展望第1季，揚明光表示，微投光機、取像鏡頭與車用鏡頭客戶仍在去化庫存，需求低迷；3D列印因客戶轉換新機種延宕，預估出貨情形較上季減少；光學元件類產品因新機種加入量產，出貨情形預估較上季微幅增加，總體而言，預期今年第1季出貨將較上季衰退。

徐誌鴻表示，目前訂單能見度很差，雖然2月開始3D列印及投影機等客戶零星加單，但決定我們營收大增的客戶還沒有看到庫存去化的證據，現在還看不清楚需求何時回來，預估今年第1季會比去年第4季差。

就各產品線來看，徐誌鴻表示，光學零組件有新應用及產品切入，今年上半年很有機會進入量產，可望提升台灣廠及孟加拉廠玻璃產能利用率，今年光學零組件佔比亦可望從2022年的21%上升至25%到30%。

在車用產品部分，徐誌鴻表示，去年下半年車用產品佔比約8%，其中車用數位頭燈較上半年成長18%，佔車用產品營收比重約38%，車用LiDar與上半年相當，佔車用營收比重約45%，全年來看，車用產品營收佔比約8%，車用新產品期待動態投影燈，今年有機會導入，數位頭燈其他客戶也有進展，預計明年導入，今年車用佔比可望提升。

在AR/VR/MR產品方面，徐誌鴻表示，目前公司還是3個客戶，其中一個運動員蛙鏡已在量產出貨，屬應用於立基市場模組型產品，訂單穩定，今年可望維持3萬多台；第2個客戶是提供鏡片產品，今年上半年可望量產，希望良率及品質進一步提升；至於第3個客戶我們提供零組件，預計2023年整機組裝，2024年發布，我們在談把光學模組完成，還是提供光學零件。

投資人詢問孟加拉廠狀況？徐誌鴻表示，孟加拉廠於2021年啟動，2022年持續改善中，期待2023年有新的大量玻璃鏡片需求進來，預期2023年會比2022年好，長期來看，孟加拉廠有實力取代大陸廠區。

揚明光2022年資本支出2億元，公司預估2023年大約維持2億元，主要支應明年度客戶需求，以及新製程增購的設備。