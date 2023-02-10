撞擊畫面曝光！嘉義太保貨車疾速猛撞 2國小女童噴飛慘死

嘉義縣太保市嘉167縣道今（10）日下午2時30分許，有2名年約12歲的國小6年級女學生騎電動自行車雙載，與小貨車發生衝撞，2名女學生當場無生命跡象，小貨車撞擊路邊燈桿後衝入田裡翻覆，車內2名男子受傷，救護車將4人分別送醫急救中，肇事原因由警方調查釐清中。

嘉167縣道發生女學生騎電動自行車雙載，與自小客車發生衝撞，自小客車翻覆田裡。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

現場監視器畫面曝光，可見小貨車駕駛高速衝撞騎乘電動自行車的雙載女童，兩名女童當場噴飛，而小貨車疑似失控無法剎車，直直衝進田裡，不僅路邊電線桿被撞斷，撞擊當下也掀起陣陣塵土飛揚，可見撞擊力道之大，小貨車和電動自行車也雙雙掉進稻田，貨車車頭全爛毀，電動自行車也變形慘不忍睹。

根據送醫名單，一名年約12歲的女童騎電動自行車、到院前死亡，送往長庚醫院；另名年約12歲女童、到院前死亡，送往嘉義榮民醫院；年約50歲自小客車男駕駛，額頭撕裂傷及右膝疼痛，送嘉義基督教醫院；年約28歲自小客車男乘客右腳踝骨折，意識清楚，送長庚醫院。