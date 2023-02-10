這是商機？有女子日前在某購物平台發現有賣家在販售「兼職吃飯」，且拍賣資訊中開價1800元，也限定雙北餐廳，還表示計價方是1小時600元，最少3小時，低消1800元；該資訊也讓原PO直呼「好像很可以」，網友們議論紛紛表示「我也要來上架了」、「好像是個斜桿工作」，不過也有網友表示「她默默的漲價了..之前1500」，還有網友好奇私訊，公布與賣家的對話內容。

一名女子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳在某購物平台上發現的「拍賣訊息」照片，從照片中可見，是名女子自拍照，標註著「兼職吃飯/限雙北餐廳/有低消」，另外開價是1800元，運費60元，其計價方式為1小時600元，最少3小時，低消要1800元，並且還要前5天預定；該訊息也讓原PO直呼「好像很可以」。

有女子在購物平台PO「陪吃飯」資訊，且低消要1800元，有網友表示該女賣家疑似情人節要到了，於是漲價了。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我看到商機了」、「我比較便宜，吃飯300就好，要不要考慮一下」、「口罩拿下來才是面對真相的時候」、「我也要來上架了」、「好像是個斜桿工作」、「這是商機啊，跟日本一樣」、「還不排起來」、「這個不知道有沒有限時間，不過好像貴了點」。

另外還有網友表示這資訊「漲價了」，從原本1500元漲了300元變1800元，「前天不是開1500？」、「漲價了」、「我那天看1500欸」、「情人節快到，漲價」、「有名氣果然漲價了，隔一天漲300，明天可漲3000」、「她默默的漲價了..之前1500」。

另外也有網友真的去私訊賣家，得到賣家的回應表示「謝謝您的詢問，我是一位單親媽嗎，目前就是兼職『陪吃飯』，任何工商或親友聚會，婚禮的吃飯，者要是現代人有時候找不到適合的女伴，去一些吃飯的場合，跟他人交際應酬...」。