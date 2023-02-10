去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，大陸採取包括解放軍演訓等一系列反制措施。而近日又傳出美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於今年春天訪問台灣，台灣民眾擔心如果成行，是否會引發大陸更強的反制措施，讓台海再度陷入「兵凶戰危」的險境？而根據《TVBS》最新民調結果顯示，如果麥卡錫將訪台，有44％的民眾擔心，「台灣會成為美國用來和中國大陸角力的棋子」，引發討論。

根據《TVBS》的報導指出，若是麥卡錫訪台，有56％的民眾表示歡迎，不歡迎的有23％，另有20％的人沒有意見，但因近期出現了中國大陸偵查氣球遭美國擊落的事件，因此該份民調的調查結果也發現，有44％民眾表示擔心，台灣會成為美國用來和中國大陸角力的棋子，但也有42％表示不擔心，另有14％未表示意見。

該份民調更指出，從年齡交叉分析的結果顯示，不論在哪個年齡族群，歡迎麥卡錫來台的比例都高於不歡迎，且年齡越年輕歡迎的比例越高，其中20到29歲及30到39歲都超過七成表示歡迎。而中國國民黨副主席夏立言近日與陸智庫座談，會中的淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則和中國社科院台灣研究所所長楊明杰都認為，「若美國眾議院議長麥卡錫如果真的訪台成行，中國大陸則必將做出激烈反應」。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年2月6日至2月9日晚間18時30分至22時，共接觸1493位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為322位，拒訪率21.6%，最後成功訪問有效樣本1171位（市話584、手機587），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。