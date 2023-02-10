〈建物現況確認書〉及〈不動產說明書〉是房屋買賣契約重要文件之一，尤其在購買中古屋時，買方較難全方面掌握房屋現狀，因此需要靠這些文件來保障買方權益。有巢氏房屋豐原良家加盟店店東陳進南表示，法律有規定制式文件上應記載的資訊，如產權、公設、基本設施的說明，另也需標示屋況、嫌惡設施等事項，但有許多「隱性的」情況，很難被察覺，也不會被記載，但卻可能影響買賣雙方的權益。過去他曾揭露屋主家人在屋內濫用藥物狀況，在交易前主動告知買方，將後續可能衍生糾紛的機率降至最低，也獲得了買方的信任。

四處奔走調查 只為維護客戶權益

陳進南分享，前年接到一件透天厝的委託，屋齡將近40年，因屋主有緊急資金需求，欲以低於市價約200萬元的價格出售。此物件剛上架沒多久就有買方詢問，經過面談、帶看，買方當天就下了斡旋，並約定10天後進行簽約。

雖然該物件在文件上都沒有問題，現場詢問調查時也查無嫌惡設施，亦未發現二胎房貸等缺錢跡象，但低於市價的急售讓陳進南直覺有異，主動再詢問屋主急於出售原因，只見屋主面有難色，僅表示沒有凶宅問題，他認為屋主有所隱瞞，為避免買方權益受損，必須在簽約前調查清楚。

陳進南問遍了左鄰右舍、里長等周邊人員，最後從警員口中得知，屋主大兒子近期因在便利商店交易毒品被警方查獲，而小兒子則在多年前就因吸毒入獄。此時屋主才向陳進南吐實，表示急著賣掉房子籌錢，是要準備給兒子打官司。

秉持「先誠實再成交」的服務精神，陳進南先和屋主表明必須向買方說明清楚的立場，再將整個經過如實告知買方，而屋主則出於隱瞞兒子吸毒的愧疚，主動再降價60萬，以此向買方表達誠意，最後雙方順利成交。

陳進南堅持「先誠實再成交」的精神，獲得客戶高度肯定，並持續介紹親友給陳進南團隊服務。(圖片來源：永慶房產集團)

然而，交屋後不到一週，透天厝一、二樓的糞管卻發生排泄物倒灌的狀況，工班來勘查時，發現一般清除工具無法取出堵塞物，將馬桶拆除後發現竟是數十支針頭插穿管壁，導致糞管堵塞，最後的總修繕費用達27萬。雖然多了此項花費，但買方依然向陳進南表達感謝，表示若之前沒有他細心查明真相、並誠實告知，也不會有屋主降價的60萬讓他們進行房屋整修。

寧可放棄成交機會 堅持告知真相 贏得客戶信賴

「如果當時沒有發現屋主兒子吸毒的狀況，加上交屋才一周就發生糞管爆裂，買方很可能會認為房仲聯手屋主隱瞞事實，後續賠償與責任問題，光想就一個頭兩個大！」陳進南說，雖然前住客吸毒沒有規定必須標註在〈建物現況確認書〉或〈不動產說明書〉裡，但身為專業的房仲經紀人，誠實揭露所有已知資訊是最基本的，從這次的經驗中可以看出，唯有誠實才是上策。

陳進南的誠實服務，獲得買方的高度信任，後續又轉介了兩塊建地，他開心表示，雖然誠實告知可能會失去一次成交的機會，但只要得到客戶認可，一定會有下一次機會！

過去他也曾經手過凶宅案件，當時屋主急於出售自家房產，主動告知父親27年前因病所苦，在屋內自縊，但因年代久遠，並沒有留下任何紀錄，周遭鄰居也不知情；即使誠實告知會降低買方購屋意願，陳進南依然堅持這麼做，最後仍以市價約86折完成交易，圓滿達成屋主託付。

成交後客戶滿意的笑容，是陳進南團隊繼續前進的動力。(圖片來源：永慶房產集團)

以專業和誠信助客戶圓滿成家

60多歲的陳進南過去在公家單位服務長達25年，退休後，陳進南將退休金拿去投資開店，合夥人卻捲款潛逃，讓他背了3百多萬債務在身，為了發給員工積欠的薪水，陳進南典當了汽車，甚至借了高利貸，後來賣掉房產才解決。他感慨地說，很感謝當年房仲經紀人的積極服務，幫他在21天內就賣掉房子、解決欠債困擾。這也成為他踏入房仲業的契機，期盼以相同的服務精神，幫助更多人。

陳進南45歲轉戰房仲業，因正義感和責任感使然，讓他在近20年的房仲生涯中，謹慎面對每一筆房屋買賣。2015年他在台中豐原創業加盟第一家有巢氏房屋加盟店，認同永慶房產集團的誠實形象和社區專家的在地深耕，是永續經營的關鍵，之後他也陸續開了第二、第三家有巢氏房屋加盟店。

值得一提的是，2022年陳進南團隊的委託件數中，有7成案子是專任委託，顯見客戶對他們的高度信任。有如此佳績，陳進南以店東之姿，帶頭堅持誠實服務是重要關鍵！他也不斷提醒同仁，房仲經紀人肩負著客戶成家夢想，不能為了成交短視近利，買賣房子前誠實告知，避免後續的各種糾紛，不僅能贏得客戶的信任，進而創造好口碑，成交後客戶滿意的笑容和成交的幸福感，也是繼續服務下去的動力。