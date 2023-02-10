會計研究發展基金會9日舉辦線上研討會，邀請國際永續準則理事會（ISSB）理事冷冰分享國際最新發展動態，也討論國際永續準則「S1、S2準則之介紹」與ISSB未來ㄧ年工作重點。會計研究發展基金會董事長王怡心長主持，同時邀請國立政治大學會計學系講座教授鄭丁旺與會交流。

國際永續準則理事會(ISSB)於2022年3月份發布永續揭露準則第S1號草案 「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及永續揭露準則第S2號草案「氣候相關揭露」後，共收到逾1400份意見。

冷冰強調，企業永續報告書為目前全世界企業非常重要的一本報告書，與財務報告書的重要性接近，讓投資人與融資者有更多悠關資訊作決策考量。ISSB預計將於2023年2月份會議中，完成對所有意見之討論，以及對準則之再研議，預定2023年6月底前正式對外發布新準則。

冷冰說明，日本及韓國皆已成立永續準則理事會，其組織架構與ISSB類似，均設於原已設有會計準則理事會所屬之基金會下，以加強與會計準則理事會之合作。日本與韓國未來將以ISSB所發布之準則為基礎，並適度增加自己國家對永續相關資訊之揭露規定。ISSB針對其未來兩年之工作計畫對外徵求意見，包括生物多樣性、人力資本、人權，以及與IASB準則之連結性。

會計研究發展基金會為有效地推廣永續準則，已架設永續學習網站（www.ardfedu.org.tw），提供許多永續相關免費課程，歡迎各界人士上網瀏覽。