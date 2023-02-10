2023年最熱血聯名在這！FIN長期支持國內運動賽事，為球員及時補充水分和電解質，今年更攜手P. LEAGUE+二連霸的「台北富邦勇士籃球隊」聯名推出5款球員限定包裝，已陸續於各大通路限量開賣！想蒐集野獸林志傑、本土洋將蔡文誠、噴射機張宗憲等球員的FIN「台北富邦勇士聯名款」限定包裝，就趁現在！參加黑松LINE官方帳號、黑松FIN粉專相關活動，還有機會抽中勇士隊球員親筆簽名限量球衣！

P. LEAGUE+為目前國內最受年輕人歡迎的職業籃球聯賽，其中台北富邦勇士更連續兩年蟬聯總冠軍，黑松公司今年推出FIN補給飲料「台北富邦勇士聯名款」限定包裝，每款都有勇士隊球員在球場上揮灑熱血的英姿，以及年度口號「ONE OF ONE 只有我們」。5款限定包裝設計分別為：林孟學x林志傑、辛特力x曾祥鈞、張宗憲x石博恩、賴廷恩x蔡文誠、周桂羽x塞瑟夫，全台各大超商、超市、量販等通路限量上市，絕對值得球迷收藏紀念！

P. LEAGUE+例行賽下半季甫開打，黑松公司將於2月19日、2月21日、2月24日在勇士主場和平籃球館擺設FIN遊戲攤位，吉祥物水寶也會與球迷們同樂，一起支持勇士、捍衛主場！現場完成任務即可獲得PET580ml FIN補給飲料，讓球迷賣力為勇士加油的同時，也不忘補充水分和電解質。為了回饋現場應援的球迷，2月24日例行賽中場活動更將送出大獎「一年份的PET580ml FIN補給飲料」！

本次也加碼線上抽獎活動，只要在3月8日前加入黑松LINE官方帳號，完成「FIN籃球挑戰賽」，還可抽勇士球員親筆簽名球衣、主場雙人票券、勇士周邊商品等好禮！「黑松FIN」FB粉絲團也有更多好康活動等你參與！詳細活動辦法及資訊請關注「黑松FIN」FB粉絲團。