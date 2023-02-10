國民黨立委費鴻泰9日接受節目專訪時表明，從來不會攻擊競爭者，包括民進黨對手在內，近日跳出來挑戰他的黨內議員徐巧芯10日深夜表示，這點她不同意費鴻泰，跟民進黨競爭應該要拿出事實證據，用力擊倒對方，她下午受訪時也再次強調，自己不用等到立委初選過後才進攻，現在就開始要把民進黨的鍋給掀了。

徐巧芯深夜發文表示，跟民進黨競爭就是要把資料準備齊全，拿出事實證據，攻擊對手毫不手軟，用力擊倒對方，若她贏得國民黨的初選門票，會全力攻擊民進黨對手，甚至她現在早就準備好資料，會透過事實攻擊，透過證據攻擊。

徐巧芯說，這是她的路線與問政風格，也是她跟費鴻泰差異最大的地方，此言一出讓網友高喊「最好的防守就是攻擊，而且有所本絕對支持」、「在野還不攻擊，真的好退休了」，甚至有網友直言「妳是對的，我支持『泰舊換芯』」，用諧音的方式暗指應讓徐巧芯汰換費鴻泰。

徐巧芯今受訪時再補充，年輕世代領頭拚國會過半是2024年的競選主旋律，小雞要帶著母雞向前衝，透過資料、事實、證據，把民進黨的鍋給掀了。她說，自己不用等到初選過後才開始，現在就可以開始做，她每周一、三、六晚間10時至11時，都會直播爆新料。

徐巧芯表示，她上班時間問市政，下班時間監督國政，左右開弓，全力以赴，爭取民眾支持、國民黨的初選過關。她認為，政治的戰場在現代社會早就被延伸到各式各樣的場合，不是只有記者會，乖乖待在立院黨團做最傳統的攻防當然是一種選項，但她會選擇走出溫室，無所不在。

「生死看淡，不服就幹，是我的人生哲學」徐巧芯笑說，對民進黨而言，她應該是可愛又迷人的反派角色，因為民進黨的側翼就像是蟑螂老鼠一樣無處不在，只打掃客廳根本不夠，就是要來個全面的清潔，把政治環境汰舊換新。