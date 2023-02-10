酒令鼓勵不少和她一樣是大尺碼的女孩。（羅永銘攝）

酒令希望以演員身分讓大家認識。（羅永銘攝）

27歲的「棉花糖女神」李星鏴（酒令）在《機智校園生活》飾演歐嘉玲，和林輝瑝湊「寶仔CP」，2人互動可愛甜蜜，收穫超多粉絲。出道近10年，酒令第一次在片場收到應援，送來的食物上都印著「寶仔CP」的Q版畫像，讓她感動快飆淚，但也心疼粉絲破費，「其實送我手寫卡片就很高興了。」

「寶仔CP」撒嬌、吻戲不斷，初吻的戲原本只有親1次，林輝瑝卻私自和導演要求加戲，霸氣的要親第2次，「但他太緊張忘記親，還被導演罵。」有機會假戲真做？酒令搖頭說，和他相識超過7年，太熟無法燃愛苗。2人私下交情好，都住桃園會一起開車到片場，酒令忍不住抱怨，「他真的很愛碎念，每次開車載他，都以為上了林教練的車。」但她也大讚林輝瑝貼心孝順，還爆料林媽媽很喜歡她，直接稱呼她為「我的媳婦」。

《機智》殺青後，酒令很害怕粉絲會忘記她，但到目前為止粉絲還是喜歡看她IG上的穿搭，與她互動，許多大尺碼粉絲還會打電話給經紀人，幫忙帶話給她說：「請幫我謝謝酒令，她讓我相信只要心地善良，胖胖的女生也能找到真愛。」實際上酒令已經單身13年，直呼好想談戀愛。

她苦笑說東方、西方的神明都被她「煩過」，無論是月老廟、塔羅牌能拜、能算的都試過了，桃花就是不來，還曾被神明委婉拒絕過，一次經紀人想花錢替她種桃花樹，算命老師竟回：「不用不用，她先工作就好。」酒令雖不乏男性好友，但幾乎都是Gay，甚至連高中談的純純戀愛，最後都因發現對方是Gay心碎收場。單身的日子久到家人都懷疑她是女同志，舅舅還鼓勵她出櫃，讓她無奈大嘆：「拜託！我超愛男人。」

酒令從《娛樂百分百》選秀單元出道，個性活潑開朗，帶點「綜藝咖」體質，最怕空氣突然安靜，在片場是氣氛擔當，也不介意被叫諧星，「諧星沒有不好，我本來就很幽默，像鍾欣凌、林美秀她們都很幽默，是我的榜樣。」但比起諧星，她更希望是以演員的身分被大家認識。

起初她試鏡很不順利，不是差臨門一腳，就是已經試鏡上了卻遭換角，她一度灰心得想放棄，把打工轉為正職，有時間再接通告或演戲。但經紀人不斷鼓勵她，「她們就會說我就是當演員的料，要我撐下去。」如今在《機智》校園演出有不錯的成績，對邁向演員這條路也更加肯定，尤其媽媽以她為榮，「我媽有點虛榮心，每次她的聚餐都會問我要不要去，說大家都要看我，其實我滿開心的。」