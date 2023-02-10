春節假期甫過，緊接著將是兒少新學期的開始，然而貧困家庭經濟壓力原本沉重，再面臨物價上漲已為一家生活開銷憂心，現在更煩惱孩子學習階段所需。家扶基金會於近日辦理「幸福兔gather」全台新春義賣活動，目標籌募1000萬助學金；台北家扶中心將在明天於迪化街黃長生藥行進行義賣活動，現場準備眾多精美好物，邀請社會大眾響應台北家扶中心新春義賣，一起幫助弱勢兒少安心上學。

家扶基金會調查顯示，弱勢兒少在學習路上深受資源不足的影響，近7成孩子自覺學習需要幫助，逾5成對學習資源深感不足。為鼓勵兒少持續在學業上努力，家扶基金會每年提供各就學階段兒少獎助學金，在2021年全台近5萬人次的兒少受惠，除幫助孩子順利就學，也鼓勵持續精進學習，是促進弱勢兒少教育脫貧的重要基石。

如來自單親家庭的安安，母親從事照顧服務員來扶養安安和弟弟，家庭的日常開銷及孩子們的生活所需，已讓安安媽媽臉上布滿辛勞痕跡，新學期將至，孩子的學習、書籍和學校各項支出，更是筆沉重的負擔。熱愛學習的安安總是主動尋找免費的課程與書籍資源精進自己，母親也努力爭取加班機會，辛勤節省財米油鹽醬醋茶為的就是希望孩子們能安心上學。

台北家扶中心謝曉雯主任表示，台北家扶在地深耕58年，現扶助2500位兒少，由於扶助家庭收入小於最低生活標準，迫於現實需樽節各式生活費支出，更難以滿足孩子在教育和學習所需。近年物價頻頻喊漲，籌募扶助兒少的獎助學金也顯得困難，開學日將至，邀請社會大眾共同響應台北家扶中心義賣活動，支持弱勢兒少學習資源。