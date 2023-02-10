台中市台74線南下25.3k處10日上午傳出車禍，29歲夏姓男子駕駛自小貨車載著乘客27歲徐男，與中線車道45歲邱姓男子駕駛的曳引車發生碰撞。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市台74線南下25.3k處10日上午傳出車禍，29歲夏姓男子駕駛自小貨車，載著乘客27歲徐男沿台74線外車道行駛時，疑因失控甩尾至中線車道，與中線車道45歲邱姓男子駕駛的曳引車發生碰撞，致夏男、徐男手腳擦挫傷，其中徐男送往太平國軍總醫院就醫，幸皆無大礙。

此案發生於10日上午11時42分，當時夏男駕駛小貨車載著徐男沿台74線由北屯往霧峰方向行駛於外線車道，邱姓男子則駕駛自用曳引車行駛於同向中線車道，行經南下25.3k時，夏男駕駛的小貨車突然失控甩尾，與邱男駕駛的自用曳引車相撞，造成夏男、徐男手腳擦挫傷，其中徐男送往太平國軍總醫院就醫，幸皆無大礙，邱男則無受傷。

據了解，警方對夏男、邱男實施酒測，2人均無酒駕情事。夏男自稱是當時中線車道前方有輛車向右變換車道至外線車道，才應變不及所致，詳細肇事原因尚待警方進一步調查；現場於中午12時19分處理完畢，恢復三線車道通行。