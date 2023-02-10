看好疫後美妝商機，寶雅年前搶開全新店型POYA Beauty，1月底達12店，寶雅指出，適逢年輕族群紅包入手，且口罩令將解封，趕買美妝用品與醫美保養品大增，客單價比一般門店高1～2成，單店業績噴發。

據藥妝業者指出，疫情三年來購買保健商品、醫療與防疫用品居多，但疫後近期購買醫美保養品、開架式美妝用品相對增3～4成，主要 是聚會多、化妝多，需求大增，尤其通膨下專櫃化妝品也漲價不少，年輕族群多選擇開架的醫美保養品、美妝用品滿足需求。

寶雅以彩妝為主的POYA Beauty，陸續在新北新店、高雄大遠百、台南遠百、信義商圈ATT等展店，其中信義區門市規模達312坪為美妝 最大店，彩妝保養與醫美比重高達5成，未來展店優先以都會及年輕人聚集的商圈為主。

今年展店計畫，寶雅目標30店、累計至全台350店，寶家也預計展店至50家，而美妝專賣店與一般寶雅店不同，據點多集中在都會、年輕人聚集商圈或百貨、購物中心通路，無論店招、商品結構及目標客群皆不同，整體營運規模較一般寶雅小，店內增設更多美妝試妝區及數位展演區，春節期間客單甚至高達3千～5千元，後勢看強。