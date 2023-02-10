中華經濟研究院指出，2023年元月台灣PMI的5項組成指標中，元月份經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連七個月緊縮，本月指數為40.4％，較去年12月下跌 3.3 個百分點。在五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮。

中經院表示，由於農曆年落在元月中旬且農曆年假期長達10天，經季節調整後之新增訂單與生產指數仍較上個月緊縮，二個指數分別回跌5.4與10.6個百分點至34.4％與 32.1％。搭配PMI其他組成指標與參考指標來看，基於以下二原因，中經院對經季節調整後生產指數的重跌偏向正面解讀。 中華經濟研究院博士陳馨蕙表示，原因一：今年農曆年提早至元月中旬，且年假天數少見長達10天，加上今年過年前拉貨效果相對往年更不明顯，以及部分製造業持續進行減產歲修、動態調整工時以調庫存，尤其塑化與金屬原物料上游大廠2022年第四季起都有減產動作並延續至2023年初，導致元月製造業各產業別元月未季調之新增訂單與生產指數跌幅較往年元月明顯。

另截至今年元月製造業存貨指數已連續五個月緊縮，客戶存貨指數更續跌2.1個百分點2021年7月以來最低（46.5％）。供應商交貨時間已連續二個月呈現下降速度趨緩走勢。

陳馨蕙說，原因二，原物料價格反彈趨勢尤其明顯且領先，原物料價格指數在去年12月中斷連續五個月下降轉為上升（高於50.0％）後，今年元月指數續揚3.9個百分點至54.5％。以化學生技醫療產業以及基礎原物料產業為例，二產業元月未經季節調整之生產指數分別較前一個月大跌33.1與19.5個百分點。然而，二產業原物料價格指數攀升幅度皆超過10.0個百分點，呈現上升。