台中太陽10日宣布萊斯正式加盟，也代表他們終於可以稍微紓解一下最近洋將問題，太陽不僅農曆年前突然走人陛下，艾倫也在前役突然宣告膝傷缺陣，讓他們只能趕緊安排助理教練尼奧暫時改當洋將，如今有了萊斯，搭配馬龍、喬丹兩名洋將，太陽接下來的洋將戰力暫時無須擔憂。

『球團10日宣布萊斯（Rayvonte Rice）正式加盟，可望為團隊風格注入更多強悍元素，增添後場戰力。

現今30歲的萊斯，身高193公分畢業於美國伊利諾大學，曾經效力於日本乙級聯賽京都漢納里茲隊，2022年在NBA G聯賽中，僅僅出賽2場的他繳出12.5分和3籃板，具有豐富的賽場經驗，將為球隊增添更多獲勝本錢！

太陽總經理汪蔚傑表示：「萊斯在過去4年平均三分球命中率是4成2，代表他有很穩定的外線能力，對我們球隊來說在關鍵的第四節有很大的幫助。萊斯他有一定的得分爆發力，防守的態度也很好。」