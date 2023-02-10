防汛期前自主防災社區辦理溝渠清疏以利排水暢通。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

中壢仁德里社區豪雨事件中啟動應變協助交通指揮。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

蘆竹南興社區協助水閘門管制。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

為推廣地方與政府聯合防災，桃園市推動水患自主防災社區，目前共有28個防災社區，於防汛、水災、災後期間啟動應變機制，減少災害影響。經濟部水利署近日公布去年度水患自主防災社區現地訪評結果，觀音區樹林里榮獲種子社區3連霸，中壢區普忠里則獲特優社區。桃市府水務局表示，現防災透明化，今年預計再增5個防災社區，持續輔導地方投入防汛工作。

水患自主防災社區主要在防汛期自主針對周遭水溝清疏，水災來臨時成立應變小組觀測水情，透過社區防救災能量，進行淹水疏散與交通指揮，並於災後投入復原工作。水務局水利防災科說明，桃園原有31個防災社區，去年有3處經評估較無水患隱憂而退場，今年增列5個社區已獲水利署同意設立，訓練後即可正式成立，屆時桃園將有33個防災社區。

水利署近日公布去年度水患自主防災社區評鑑現地訪評結果，水利防災科表示，觀音樹林里績效優良，連3年拿下全台5大種子社區，中壢普忠里榮獲特優社區，龍潭上華里與桃園春日里獲得優等，中壢仁德里、蘆竹長興里、中壢石頭與蘆竹南興社區則獲得甲等，另中壢健行里與八德瑞豐里雖未得獎但積極度受肯定，列入特殊貢獻社區。此外，八德瑞德里2月中旬仍要現地評鑑複查，也有望入選特優。

水利防災科提到，桃園水患自主防災社區每逢颱風或豪雨，開設應變率達100％，經水務局長劉振宇推動，自2017年起連5年獲績優縣市，近日要赴水利署參加縣市評鑑，會帶著各社區的努力成果，以及市府輔導績效努力爭取績優縣市。

極端氣候影響，民眾經常感受到短延時強降雨「雨彈」的威力，水利防災科表示，市府也推出「水情看桃園」APP，讓各個防災社區與全體市民都能第一時間掌握水情，使防災透明化，不再有未知的淹水恐懼，還能及時啟動應變機制，減少災害影響。