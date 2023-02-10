東台1月合併營收4.34億元，月減46％，年減20.21％。東台表示，東台1月營收下滑主因是受農曆春節因素影響，工作天數減少，造成營收減少。

東台指出，隨著近期市場情況漸趨回暖，訂單表現逐月增加，目前在手訂單累計金額46億元，創近一年來新高。歐美地區營收占比攀升至50％、台灣及大陸兩岸市場占比占降至30％、亞洲其他地區營收占比約20％。

東台表示，東台將參加3月6～11日登場的兩年一度台北國際工具機展（TIMTOS 2023），本屆展會以「DX x GX製造新時代」為主題，東台會整合集團各公司資源，並延續去年智慧製造主題，透過「自動化、智慧化、複合化、零碳化、服務化、新產業、新製程」等五化兩新為概念，推出「智慧製造解決方案、自動化解決方案、工程集約解決方案、碳管理解決方案、DRTT工業醫生平台、新產業解決方案」等六大解決方案，協助客戶邁向「數位轉型」與「零碳轉型」的雙軸轉型。