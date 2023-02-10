台積電今（10）日公布1月營收2000.51億元，月增3.9%、年增16.2%，在工作天數減少之下，還能重返2千億元，繳出歷年同期新高成績單，令市場相當驚喜。護國神山最新營收開獎後，PTT網友討論大炸鍋，有人抖出內幕表示「不是說第一季會掉15%？那剩下兩個月平均要掉10%耶」、「一月月增，那二三月不就很恐怖才能季減15趴」、「這不大合理聽GG朋友說沒有滿載很久了…」、「法說不是都講完了 二三月肯定月減」。

台積電在1月中旬的法說會上表示，受到消費市場需求疲弱和客戶調整庫存影響，今年第1季營收落在167億至175億美元之間，季減14.1至18％，以美元兌台幣匯率30.7元估算下，營收約5126.9至5372.5億元，首季平均毛利率53.5至55.5％之間。

總裁魏哲家表示，已觀察到一些需求趨穩前兆，預期半導體週期在上半年觸底、下半年穩健回升。今年半導體（不含記憶體）產業營收將衰退4％，晶圓代工則下滑3％，但台積電仍優於產業平均水準，全年營收將微幅成長。

法人表示，台積電1月營收亮眼，受惠於客戶遞延訂單及提前拉貨效應，但2月、3月營收恐再度跌破台幣2000億元大關，推估約在1563億至1686億元左右，較1月下滑逾15%。

台積電1月營收出乎意料的好，一大票網友在PTT討論爆棚，有人點出魔鬼細節，「不是說第一季會掉15%？那剩下兩個月平均要掉10%耶」、「聽說是第四季營收灌過來的 二月就很難看了」、「二月鐵定月減多蛙也不用太樂觀」、「二、三月補衰退 匯損出力」、「一月月增，那二三月不就很恐怖才能季減15趴」、「如果財測沒唬爛 那接下來就是要跌、營收衰退了」。

還有網友表示，「便宜的GG真的沒了」、「我朋友輪班星人 1月都在加班 2月目前正常休假」、「GG放年假還有人信喔...24小時生產出貨給國外客戶...」、「再說一次，今年gg750，明年1000」、「半導體衰退了啦 不然噴更多」、「688學長會不會在4月畢業呢？」、「到底是哪個股神說台積被砍單的?」。