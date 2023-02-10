屏東潮州鎮一處土雞場10日確認感染禽流感，縣府動物防疫所在現場撲殺1萬8575隻黑羽土雞。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東潮州鎮一處土雞場6日傳出禽流感，縣府動物防疫所獲報後立即啟動防疫機制，經送檢體檢驗後，10日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，隨後在現場撲殺1萬8575隻黑羽土雞，此為今年以來屏東第3例禽流感，縣府表示，已啟動監測採樣工作，防制病毒及疫情擴散。

屏東縣動物防疫所指出，6日接獲潮州鎮1處土雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，當下立即依標準作業程序啟動防疫機制，前往土雞場將雞隻移動管制，並在場區及周邊執行噴灑作業消毒，同時採樣檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

動防所表示，試驗所10日確認該土雞場感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所聞訊後立即赴土雞場執行撲殺作業，現場撲殺1萬8575隻黑羽土雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

動防所表示，該案例是今年以來屏東縣發生的第3場H5N1禽流感案例，動防所已同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場監測採樣工作、以及周邊半徑3至5公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，控制病毒及疫情散播。

動防所呼籲飼主落實各項門禁管制，避免其他動物進出場區，人員、車輛、運輸載具及器具進出消毒等生物安全工作，若發現家禽有不明原因大量死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，請務必盡速通報。