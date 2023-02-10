長榮航空1月合併營收達151.79億，較去年同期成長42.47％，其中以客運營收為101.86億，年增率為3583.44％，月增率為25.68％，客運營收、整體合併營收皆為疫情以來新高，貨運則因適逢傳統春節前後之淡季影響，營收為36.12億。

長榮航空歐美航線自去年7月以來歐美航線持續穩定成長，海外市場需求超乎預期，1月份北美、歐洲航線平均載客率約9成；東北亞及東南亞亦自去年底逐漸回溫，特別是1月下旬進入寒假及春節旺季，國人最喜愛的東北亞航線平均載客率均達9成以上。

長榮航空因應市場需求持續恢復航班或增闢新航點，兩岸航線自3月1日起台北-北京航班由現行每週3班增為每週4班，上海航線則由現行每週14班增為每週16班。

美洲航線自3月27日起台北-洛杉磯航班由現行每週14班增為每週21班，達到疫情前每天3班的規模；東南亞航線自3月26日起，台北-胡志明與台北-馬尼拉航班皆由現行每週14班增為21班，並於3月30日再新增台北-克拉克航線，每天飛航1班。