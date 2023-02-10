警方也在現場拉起封鎖線採證。（警方提供）

新北市三重警方今（10）日接獲下午接獲情資，正義北路某旅社疑似有人吸毒，警員前往查緝時，突然聽見墜樓聲響，下樓查看後發現1名43歲黃姓女通緝犯倒臥1樓路面，意識昏迷，被送往醫院救治，警方另外在房內查獲毒品，並逮補1名45歲楊姓男子，目前正在釐清案發經過。

警方表示，長泰派出所警員下午執行巡邏勤務時，接獲情資通報，於正義北櫓某旅社中疑似有人吸毒，警員立即前往查緝，當警員到情資所稱的房門前按電鈴時，突然傳出墜樓聲響，警方便趕緊下樓查看，發現黃女倒臥路面，有頭部血腫、耳漏的情況，意識昏迷被送往醫院急救。經查，黃女為新北地檢署發佈的槍砲通緝犯。

隨後警方返回房間，進入後發現屋內有毒品K他命及安非他命殘渣，另有1名楊姓男子在屋內，楊男向警方表示，墜樓的黃女為其女友，但未說明墜樓原因，警方除查扣相關證物外，也將楊男帶回派出所偵訊，以釐清案情，並依毒品罪嫌偵辦中。

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