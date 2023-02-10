美式賣場好市多將於8月7日和國泰世華銀行結束合作關係，而原本的好市多聯名信用卡也將轉換成CUBE卡。一名女網友驚訝表示，近期竟一次收到3張CUBE卡，還上傳掛號信的照片為證，畫面曝光後，讓不少網友感到詫異，甚至有人收到2張CUBE卡也覺得莫名其妙。對此，有內行人解釋，「因為你之前就是辦3張聯名卡」。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文表示，日前收到3封掛號信，沒想到打開來發現，竟然全都是都是國泰世華銀行寄發的「Costco聯名卡換CUBE卡」，每張額度皆為12萬元，循環年利率為6.75，繳費日期也如出一轍，讓原PO感到訝異。

女網友一口氣收到3張CUBE卡，讓其他網友笑說是「VVVIP」。（圖／翻攝自爆料公社）

照片曝光後，網友紛紛留言笑說，「因為很重要，所以要寄3次」、「我也收到2張不曉得為什麼」、「因為哥是大戶」、「拿2張來剪不好嗎」、「提醒你，要刷卡，要刷卡，要刷卡。很重要，所以寄3次」、「妳一定是是VVVIP」、「我才收到1張而已，想必我只是一般客戶」。

然而，留言串中也出現內行人解答，原來是因為原PO原本就持有：白色、藍色、黑色共3張好市多卡，每張卡片都會換發，才因此一次收到3張新卡，「因為你之前就是辦3張聯名卡」。此外，也有許多人好奇「不開卡會怎麼樣？」有網友詢問國泰客服後提醒大家，就算沒開卡，後續也會被家收1800元年費，若用不到務必和銀行聯繫註銷信用卡。

值得注意的是，根據國泰CUBE卡官網指出，該信用卡首年不需支付年費，次年開始年費為1800元，若符合以下任一條件：「申辦電子帳單、正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上」，即達成免年費門檻。