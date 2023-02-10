考選部考量宜蘭地區應考人應試權益及需求，將於112年高普考試增設宜蘭考區，以便利應考人就近應試。

考選部官員指出，每年國家考試約舉行19至20次，高普考試的報考人數、考試規模及動員試務人力歷年來均位居全年度各項考試之首，目前設置13個考區，分布於臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖。

考選部官員說，近年來，考選部衡酌應考人應試便利、考試性質、區域衡平、用人機關業務推動、報考人數與分布等因素，並兼顧縣市政府及學校等支援考試人力與試務成本，積極研議國家考試考區設置後，決定高普考試自今年起增設宜蘭考區，以嘉惠蘭陽地區應考人。

今年高普考試將於112年3月14日至23日下午5時受理報名，根據考選部統計資料，109年至111年宜蘭縣(依應考人報名所填通訊地址)報考人數平均約1600餘人，設置考區後，可讓當地應考人就近應試，減少往返舟車勞頓。