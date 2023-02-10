電影「鐵達尼號」1997年上映後，已創下22億美元票房成績，堪稱是地表最多人觀賞的電影之一。不過，真實版鐵達尼號的最後生還者米爾維娜．狄恩（Millvina Dean）卻難以面對心底最深的哀痛，因此終生拒看這部電影。
根據《NPR》報導，事實上，鐵達尼號沉船當時，米爾維娜只有9周大，對身邊發生的事情經過沒有太多印象。當年她的父母帶著她和哥哥，打算從英國搭船前往紐約，原本買的是另一艘船的船票，臨時卻因為煤礦罷工影響，而改搭乘鐵達尼號。大船撞上冰山後，她和母親、哥哥得以幸運搭上救生艇，而父親卻和其他1500多人沉入大海，再也無法回來。
鐵達尼號悲劇因此成為這家人心中永遠的痛。米爾維娜的母親後來再婚，重建了一個完整的家庭，卻再也不願重提當年的悲慘經歷。而對米爾維娜來說，因為意外發生時年紀太小，她對父親的印象非常模糊，但是說也奇怪，每當她試圖回憶父親，還是忍不住難過流淚。也是因為這個原因，即使改編電影紅遍全球，她也終身拒看。
米爾維娜直到2009年離世前，都還在思念父親。她想知道，當時他是怎麼死的？是自己跳下甲板，還是隨著大船沉入海底？
不過，雖然米爾維娜不喜歡《鐵達尼號》，但劇組卻沒因此忘了她，幫她負擔了30萬美金的養老院費用（折合新台幣約100萬元），讓她能夠安詳度過晚年。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。