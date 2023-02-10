電影「鐵達尼號」1997年上映後，已創下22億美元票房成績，堪稱是地表最多人觀賞的電影之一。不過，真實版鐵達尼號的最後生還者米爾維娜．狄恩（Millvina Dean）卻難以面對心底最深的哀痛，因此終生拒看這部電影。

根據《NPR》報導，事實上，鐵達尼號沉船當時，米爾維娜只有9周大，對身邊發生的事情經過沒有太多印象。當年她的父母帶著她和哥哥，打算從英國搭船前往紐約，原本買的是另一艘船的船票，臨時卻因為煤礦罷工影響，而改搭乘鐵達尼號。大船撞上冰山後，她和母親、哥哥得以幸運搭上救生艇，而父親卻和其他1500多人沉入大海，再也無法回來。

Happy Birthday Elizabeth Gladys „Millvina“ Dean (* 2. Februar 1912 in London; † 31. Mai 2009 in Ashurst, Hampshire)! pic.twitter.com/ocKsf5WU5o — Mrs. Anne (@PapillonNoir73) February 2, 2023

鐵達尼號悲劇因此成為這家人心中永遠的痛。米爾維娜的母親後來再婚，重建了一個完整的家庭，卻再也不願重提當年的悲慘經歷。而對米爾維娜來說，因為意外發生時年紀太小，她對父親的印象非常模糊，但是說也奇怪，每當她試圖回憶父親，還是忍不住難過流淚。也是因為這個原因，即使改編電影紅遍全球，她也終身拒看。

Heute wäre übrigens die Engländerin Millvina Dean (* 2. Februar 1912 - † 31. Mai 2009) 111 Jahre alt geworden. Als sie im Jahre 2009 verstarb war sie die letzte Überlebende der am 15. April 1912 gesunkenen RMS Titanic, auf der sie als Baby an Bord reiste. pic.twitter.com/2guVkH4SGB — Edgar Allan Poe™ (@DerAltePoet) February 2, 2023

米爾維娜直到2009年離世前，都還在思念父親。她想知道，當時他是怎麼死的？是自己跳下甲板，還是隨著大船沉入海底？

不過，雖然米爾維娜不喜歡《鐵達尼號》，但劇組卻沒因此忘了她，幫她負擔了30萬美金的養老院費用（折合新台幣約100萬元），讓她能夠安詳度過晚年。