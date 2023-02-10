1月份行動服務營收年成長率達3.5％，連兩月寫下110年三月轉正以來新高。除台灣大代理《英雄聯盟》遊戲於月初上線，漫遊收入也持續復甦，加上固網服務營收增溫，電信服務營收亦創三年半來新高。受惠iPhone 14高階機款供貨充足，銷貨收入年增15％。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，5G升轉增速與mo幣多、OP響樂生活等獨門方案助攻下，1月份智慧型手機月租ARPU連二十個月年成長，達1.6％。多元產品與服務有效提升黏著度，加上5G開台後對48個月手機案之持續投資開始產生效益，使得月租用戶之月退租率創下歷史新低，僅0.66％。獲利方面，一月的專案機申裝動能較去年同期大幅增加，認列期初補貼支出同步成長，故合併EBITDA較去年同期持平。

ESG方面，台灣大哥大再獲國際永續評比機構肯定，繼連續6年入選DJSI最高榮譽「世界指數」（DJSI World），獲全球電信業前三名的佳績後，更六度獲國際永續評比機構S&P Global發行之2023永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）評定為世界TOP 5％企業，位列全球電信產業前三名，在61大產業、7,800家國際大型企業中脫穎而出。