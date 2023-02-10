富邦人壽2023年1月合併稅前盈餘為8.52億元，個體稅後純益為13.91億元，1月台股加權指數上漲幅度7.97％，實現部分資本利得，股票及基金投資利益及利息收入為主要獲利來源。

台北富邦銀行1月稅後純益30.63億元，較去年同期成長111％，創歷年同期新高，獲利成長主要為營收年增近4成，其中投資收益受惠近期金融市場回穩，全球股債市反彈，金融資產評價收益較去年同期大幅成長，淨手續費收入月增約2倍並較去年同期成長，主要來自財管及信用卡業務收益提升，存放款業務動能穩定及持續受惠升息效益，淨利息收益較去年同期成長5％。

富邦產險1月稅後虧損1.08億元，其中防疫險相關直接賠款金額為62.83億，核賠15.9萬件，自留賠款金額為55.06億，對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備15.63億（若不考慮再保因素之直接賠款及準備約86.60億）。業務方面表現，1月簽單保費53.55億元，其中水險有超過45％以上成長之亮麗表現，個人綜合險及健康傷害險業務成長亦優於市場約3％～6％，簽單市占率達23.5％，維持市場領先地位。

富邦證券1月稅後純益4.64億元，較前月增加3.6億元，較去年同期增加4.09億元。受惠2023年初台股及國際股市反彈走勢，台股1月加權指數較去年底彈升1,127點，致證券金融資產部位均較前月及去年同期獲利顯著增加。