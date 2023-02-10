土敘7.8級強震罹難者數字上升至不堪紀錄，截至目前(台灣時間下午18時)，死亡統計約21,500人，超越1999年，發生在人口稠密區伊斯坦堡的伊茲密特地震，甚至成為日本311地震以來，死亡數最多的的自然災害。由於災區建築部分淪為廢墟，救難人員只能拿著斷肢讓家屬認屍。

據《衛報》（The Guardian）報導，鏡頭來到土國南部卡拉曼馬拉斯(Kahramanmaraş)現場，搜救隊形容，整座城市瀰漫屍體的氣味，兩次主震加上逾10次餘震，許多建築物已夷為平地。在找人的過程中，儘管設法整理這些瓦礫堆，不放棄任何可能生還者，遺憾的是，往往只能找到斷手斷腳的部分。不具名的志工表示:「我們發現了一隻手臂，不得不把它拿給罹難者家屬辨認…」

另一名救難人員(Ufuk Akgün)表示，「我們一直在把人從廢墟中拉出來，一些已成凍僵的遺體，日復一日重複這些動作，複雜又痛苦的思緒讓你根本無法相信下面還有倖存者」。

目擊者形容，地震後不到一天，災區現場傳來微弱的求救聲，來自四處、從未止息，直到這些呼喊逐漸消失，他們的親友只能默默守候在磚瓦堆旁，心碎地流下眼淚。

另據福斯新聞報導，土敘兩國的死亡數字總計衝破2萬大關，尤以震央所在地土耳其最為慘烈，有18,342人遇難，這是繼1939年埃爾津詹地震（Erzincan earthquake）以來最強震，當時死亡超過3萬人；此外，慘痛紀錄也突破大家較有印象的，2011年日本311地震引發海嘯，近2萬人罹難。