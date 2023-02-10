不少人早上會喝咖啡提神，但對於咖啡仍存在許多迷思，例如咖啡喝多了會造成骨質疏鬆？喝拿鐵比較不傷胃？江坤俊醫師指出，其實造成骨質疏鬆的原因，主要是缺乏足夠鈣質、未適當補充維生素D，及沒有適量運動，咖啡影響鈣質吸收並不大。

江坤俊在YouTube頻道《江P醫件事》表示，不少人認為咖啡含有草酸，會與體內的鈣質結合後排出體外，因而影響鈣質吸收，不過咖啡的草酸含量其實很少，並不至於造成骨質疏鬆，骨鬆主要原因是缺乏足夠鈣質、未適當補充維生素D，及缺少適量負重運動，民眾只要補夠鈣質和維生素D，適量喝咖啡並不會有危害。

江坤俊也提到，有些民眾腸胃不好又想喝咖啡，認為喝有添加牛奶的拿鐵比較不傷胃，但事實並非如此，咖啡容易刺激胃酸分泌、賁門放鬆，進而造成胃部不適、胃食道逆流，此外牛奶又含有脂肪，反而容易讓胃部蠕動速度更緩慢，胃食道逆流可能會更嚴重，建議民眾早上想提神，最好不要空腹喝咖啡，還是先吃東西墊胃。

江坤俊說，還有些人認為，咖啡有助解酒，其實兩者根本毫無關係，宿醉時喝下咖啡，只是有助於提神，意思就是硬把人催醒，酒精依舊在身體裡，建議民眾若想解酒，最好的方法還是多喝水。最後他也提醒喝咖啡要適量，成人一天別喝超過兩至三杯，喝多容易心悸。