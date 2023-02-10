一年一度的情人節又快到了，你有共度佳節的另一半嗎？還是今年又是一個人過呢？隨著社會風氣的改變，現代人對於感情的態度越來開放，也越來越敢追求所愛，但仍有一部分人卻是從出生到現在，都還沒有過談戀愛的經驗，也就是俗稱的「母胎單身」。而會成為母胎單身到底是緣分未到還是個人問題較大？《街頭大聲公》也特別針對此問題，上街詢問民眾的看法。

母胎單身怎樣才有救？ 追愛謎之行為中幾個？

有部分民眾表示，身邊母胎單身的朋友大多是因為環境因素或是自身個性太過害羞、內向，才導致單身自今。但也有女性民眾分享，曾被母胎單身的男性朋友告白，而對方當下給她的感覺就是「難怪你會單身」，甚至覺得對方自以為幽默和時不時對女生「動手動腳」的行為，讓她直言「他不會只單身到現在，會一輩子都單身！」，而另一位女姓民眾則表示最討厭聽到「土味情話」，並強調女生喜歡的是讚美和行動上的貼心，並補充「抖音不要看太多」。

其他民眾對於母胎單身者找不到另一伴的原因也紛紛表示看法，像是「不會打扮」、「太宅」、「不敢主動」、「不會聊天或一講話就講錯話」、「窮、沒錢、懶惰」，而針對給這些母胎單身者的建議，民眾則表「多賺一點錢」、「改變自己而不是改變要追求的對象」、「多聊天不要害怕」，也有人為他們打氣，暖心喊話「加油！追到美女的日子不遠了！要用行動表現！」。