統一今公告元月營收459.15億元，年減4.4％，但比去年12月增加3％，仍創近四個月新高。

今年農曆年比較早，落在1月。對於統一的食品本業而言，年貨採購的旺季效應提前從去年底就開始發酵，1月上半月雖然旺季熱能持續，但今年春節假期長達10天，工作及出貨天數都縮短，造成元月營收較去年同期下滑，在市場意料之中。惟2月工作天數相對恢復正常，預料統一營收年增率可望重回正成長。

至於統一超，反而受惠春節連假大家出遊，加上今年疫情解封帶動人流回籠，超商業績增溫，今天公告元月營收266.13億元，年增12.3％，也比去年12月再成長2.4％，連續第二個月改寫單月營收新高紀錄。

統一超主管表示，元月營收創高，主要因為台灣7-ELEVEN有掌握到元旦連假、年節採買、春節走春商機，並聚焦觀光型商圈、國道商場門市經營，把握消費人潮回流及暢旺的國旅商機，同時整合線上線下推動春節禮盒、開運零食與鮮食、開運金喜福袋等主題活動推升買氣。

另外在轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、二十一世紀（21風味館、21 TO GO）等也都表現亮眼，有效挹注整體營收。

展望2月，統一超將持續掌握開工、開學、補班、元宵、情人節、228連假等節令商機，維持營收動能。