香港男星王貽興不僅會演戲和主持，還是一名作家，出版過許多著作，但2020年他就鮮少出現在螢光幕前，讓粉絲感到可惜；近期有網友發現王貽興原來改行當算命師，社群上會分享紫微斗數分析文，還開班授課，每月收入多達7萬港幣（約新台幣26萬元）。

據港媒《香港01》報導，46歲男星王貽興淡出演藝圈後，個人社群平台上的貼文多半與紫微斗數有關，偶爾還會在文末分享算命班的資訊，似乎不當演員和作家，已經轉行當算命師；而根據算命班資訊，以報名人數滿班計算，王貽興每月能賺進超過7萬港幣（約新台幣26萬元）的收入。

在王貽興IG上能看到開班授課的貼文，底下也湧入許多粉絲留言支持，「恭喜老師更上一層樓，繼續春風化雨」、「越來越有靈氣，想跟老師學習」、「文學才子變算命師滿意外的，加油」、「中文系畢業當算命師很適合耶，畢竟學這一行要看很多文言文」。

其實王貽興21歲時以著作《無城有愛》創下「香港中文文學雙年獎」小說組最年輕得獎者的記錄，之後他全心投入文學，直到2004年開始主持節目，後來還有參與電視劇演出，但都沒有大紅，令粉絲相當惋惜，如今看到他在算命領域闖出一片天，也都很恭喜他。