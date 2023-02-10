擔任台灣觀光旅遊聯盟總會長的前立委洪奇昌(左2)，為金門的旅遊發展提供諸多寶貴建議。(于家麒攝)

金門旅遊發展協會多位幹部也特別與到金門取經的帛琉參訪團交流座談。(于家麒攝)

雙方互贈紀念品合影留念，期望藉此建立雙方的合作關係，共促進兩地觀光發展。(于家麒攝)

金門縣旅遊發展協會昨(9)日召開會員大會，創會總會長「鳥來嬷」吳敏，以及擔任台灣觀光旅遊聯盟總會長的前立委洪奇昌都特別跨海參與盛會，為金門的旅遊發展提供諸多寶貴建議。今(10)日也與前來金門取經的帛琉參訪團進行座談，雙方交流國際馬拉松的舉辦經驗，如何以體育運動來促進地區的觀光發展。

金門旅遊發展協會會員大會由理事長陳金福(兼任台灣觀光旅遊聯盟總會副會長)主持，副理事長孫惠文以及協會重要會員均出席與會，創會總會長「鳥來嬷」吳敏，以及擔任台灣觀光旅遊聯盟總會長的前立委洪奇昌都特別跨海參與盛會，現場冠蓋雲集。

洪奇昌指出，金門有非常多的海外僑親，尤其是馬來西亞等僑民眾多的國家，可考慮運用「包機」方式，直飛金門旅遊三至五天，讓他們到金門來尋根，這方面可以透過與僑委會、僑居地華僑協會或是金門的同鄉會一起努力。

洪奇昌也表示，金門是兩岸開放的第一線，小三通雖在2月7日後「常態化」通航，但目前因諸多限制仍然無法滿足各界的期待，期望能以小三通為基礎，透過政府相關部門的協力合作，在開放過程中讓金門的旅遊做更長、更廣的延伸。

主持會議的理事長陳金福則表示，隨著疫情解封，未來兩岸的旅遊業務，金門需要台灣總會的大力協助，期盼能在台金通力合作之下，把金門的旅遊市場帶向更好的方向。

金門旅遊發展協會多位幹部今日也特別與到金門取經的帛琉參訪團交流座談，縣府觀光處長張瑞心也受邀出席。由於帛琉國內近期也將舉辦大型國際馬拉松賽事，因此在中華民國路跑協會的安排下，由帛琉觀光部長提莫特柯爾(Ngiraibelas Tmetuchl)帶領相關官員與田徑代表，組團到金門觀摩將於2月11日、12日登場的2023金門國際馬拉松，期藉由學習金門豐富的舉辦經驗，讓該國辦理活動時能順利成功。

身兼民眾黨金門縣黨部主委及金門縣觀光協會理事長的吳嘉將表示，帛琉參訪團前來觀摩即將登場的2023金門國際馬拉松辦理情形，也勘察了整個賽道規劃取經回國，更邀請金門旅遊業者屆時能組團參加帛琉的馬拉松賽事，期望藉此建立雙方的合作關係，共同以體育促進兩地的觀光旅遊發展。