關韶文和天后闆妹首度合體，把攝影棚變成直播間。（TVBS提供）

《女人我最大》網路節目《玩美研究室》受廣大觀眾喜愛，自今年擴大規模每月推出主題策展，2月號邀請到關韶文和天后闆妹兩位多元收入的代表人物來分享彼此的賺錢術，以及成功創造多元收入的秘訣。

天后闆妹從無穩定收入的小資女，靠直播帶貨6年拚到11億營業額，她曾說，人到了窮途末路時就很想賺錢，不管什麼方式都好，幸運搭上臉書直播創業潮，只能一頭栽進去，漂亮上演逆轉人生。這次拍攝《玩美研究室》的二月封面人物時，關韶文要求闆妹幫忙賣他的EP來展現直播技巧，立刻遭闆妹質疑：「你不是出名的五音不全嗎？竟然要我幫你賣EP？」

關韶文表示：「眾所皆知妳什麼東西都賣得動」，闆妹則幽默回：「其實我也是會選品的好嗎」，兩人大笑並立刻開啟直播帶貨模式，叫賣不到一分鐘闆妹就大喊：「完售」，讓關韶文傻眼表示：「感覺沒有技巧可言」，闆妹解釋：「這完全是靠個人魅力」，兩人互動幽默有趣。

關韶文是全台第一位從記者成功轉型YouTuber的代表，學生時期開始負債學貸，到現在出書、演講、主持、唱歌等樣樣來，努力至今已入手兩間房，他提到要變有錢最重要的是學會記帳，一定要先存錢再花錢，才能掌握好資金。

闆妹也表示雖然投資理財的部分是交給先生打理，但也同樣認為記帳是很重要的事，尤其是給小孩零用錢時，非常嚴格要求他們一定要學會記帳，手上金額跟帳上金額結算後若有誤差，下週就沒有零用錢拿了，對於金流的控管甚是嚴謹。