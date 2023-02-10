宏碁預期PC產業在未來幾個月還將繼續經歷後疫情需求下滑之影響，在此同時，集團旗下小金虎及新事業子公司群，也在宏碁持續發展多重事業引擎的策略下逐步展現動能，今年1月非PC暨顯示器事業之營收占比再拉升至35.3％。

其中，正在孵化中的小金虎如安圖斯科技，該月營收有年增90.6％的表現，聯永基永宏碁智通更有翻倍增長、分別年增436.3％、130.8％。另宏碁智新單月營收亦有年增38.3％的成績。

今年首季宏碁仍陸續發布了搭載新一代CPU、GPU的筆電、Chromebook等新品，在PC產業景氣將持續修正之際，宏碁亦堅持以新的科技能開拓新的使用情境，進而刺激市場需求，於年初時亦發表了廣獲好評的全新版本SpatialLabs 3D技術，並導入部分電競筆電產品線中。

宏碁也堅持專注於ESG永續發展，連續九年名列MSCI ESG領導者指數成分股，並於MSCI ESG評等之硬體技術、儲存及周邊設備產業類別獲得「AAA」級最佳評等。