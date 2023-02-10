明（2024）年1月即將迎來總統大選和立委選舉，藍營立委初選傳出煙硝聲，國民黨多位市議員轉換跑道，高喊世代交替。前立委蔡正元即指出，國民黨上上下下都該學習效法「南投模式」，尤其是立下民主政治的標竿的「馬文君標準！」

蔡正元在臉書披露，國民黨提名南投縣長時，朱立倫開創了「南投模式」，把當時南投兩名立委找來，要許淑華和馬文君兩人，進行「非競爭性的民調初選」。

什麼是「非競爭性的民調初選」？蔡正元解釋，就是設定好時間進行民調，勝出者獲得提名，失敗者要積極助選。民調進行前不辦辯論和政見會，參選人一如既往上電視或跑攤，但不得特別造勢或相互攻擊，完全以平常紮實的成績取勝，不是靠臨時抱佛腳的戰果取巧。

蔡正元直言，結果許淑華以些微差距獲得提名，馬文君展現高尚的民主風度，沒有抱怨、也沒有攻擊或批評黨中央或許淑華，更沒有作勢退黨或要跟其他政黨唱和。不但如此，馬文君還積極輔選許淑華！

蔡正元強調，馬文君的表現堪稱國民黨員的典範，也是所有爭取提名的參選人的楷模，更是民主政治的標竿，國民黨上上下下都該學習效法！