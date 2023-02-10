前成人片導演圤智雨替鄧佳華執導《華根初上》後知名度大開，如今他雖宣布引退、變身創作歌手，不時仍會分享小模、網紅圈的內幕秘辛，今(10日)圤智雨在臉書直指，許多女模欲在博弈產業擔任荷官，其中以菲律賓的職缺最為熱門，他揭露3點內幕，原來光最低月薪就有20萬，即使被要求露點也要一試。

圤智雨10日透露，成人片常跳出的博弈廣告很有賺頭，最夯的菲律賓線上荷官職缺最吸引女模：「最低每月薪資20萬，是最低喔。到國外都有公司安排的女生會照顧好妳們。工作時間短」，不過，圤智雨稱有一定門檻：「因爲通常這種荷官喜歡用的，要有一定的身材以外，笑容漂亮也是主因，可惜很多女生笑起來牙齒不好看！」

圤智雨接著分析，擔任荷官需冒露點風險，但女模們受到金錢誘惑，又以為去國外無人認得出自己，以致許多工作影片傳到狗仔手中，包括葛斯齊和自己都有，讓他一陣感慨：「去國外露點當荷官也是露呀，怎麼那麼笨呀」，他更說，若身邊有很少在社群發文，且半年以上沒回台的女模，去瀏覽私拍暗網，保證能看到許多有氣質的露點女模照。

圤智雨先前也爆料網紅黑男旗下的女模華華，和男友拍的激戰影片外流，更狠酸道：「妳男友怎麼會外流呀？這樣妳以後怎麼嫁豪門呀！男主聲音好耳熟，是黑先生的聲音嗎？」華華則在IG貼出激吻男性的床照解釋：「作品中的對象是位男模」，更稱自己只是個表演者，只想努力完成工作，黑男女友Lucy則說：「黑先生無時無刻身邊都是我的監視器，連回老家都帶著監視器回去，24小時被我監控著，所以各位不用擔心。」

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。