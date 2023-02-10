一年一度的中港大排光雕展今（10）日晚間正式開幕，今年以「EyE在中港 睛彩光雕」為主題，利用投影、燈光特效，搭配逗趣的大眼睛元素貫穿河廊，再加上可愛動物造型的裝置藝術，讓中港大排呈現不同風貌。

新北市水利局表示，「EyE在中港 睛彩光雕」是繼「2020藍調中港」及「2022鯨彩中港」後，中港大排的年度盛事，夜間利用燈光特效製造絢爛效果，白天則有可愛的動物造型裝置藝術，讓中港大排日夜都是拍照打卡熱點。

水利局長宋德仁表示，本次展演設計是以河川整治後，水域生態復育成果為發想，各類河川常見的動物都能在展演中看見，主題燈飾主題燈飾「生態小睛靈」結合兩側的大樹，將逗趣發光的大眼睛藏匿在樹藤中分布在10大展區內，如同守護河川生態的樹精靈一般。

宋德仁補充，這些可愛的動物造型裝置藝術，都跟新北的河川整治、生態復育連結，例如新店溪碧潭堰辦理環境改善工程觀測到毛蟹大軍；蜻蜓、翠鳥、青蛙等，表現板橋湳仔溝、中和藤寮坑溝、泰山大窠坑溪等河川整治生態復育成果；而烏龜趴在石階上享受日光浴，更是中港大排河廊的日常。

今年的中港大排光雕展期共45天，橫跨了西洋情人節與白色情人節，提供情侶浪漫約會的選擇，另外還有彩虹廣場旁和凹灣碼頭上演的「生態俱樂部」光雕動態秀，集結了水域所有展區的昆蟲、動物，是本次展演最大的彩蛋。