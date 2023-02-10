2024總統選舉，國民黨目前以新北市長侯友宜聲勢最高。國民黨台北市議員徐巧芯認為，目前看起來，藍軍中民調仍以侯友宜較高。

徐巧芯今(10日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，目前看起來，侯友宜和另一特定人選的民調都蠻強，但仍以侯友宜高一些。另外，侯友宜也穩，穩在做事能力沒有話說，民眾對他的支持度和好感度也沒有話說。

徐巧芯舉例表示，侯友宜曾經在新北市活動中，看到有一個攤位在賣冰淇淋，前面掛一個民進黨徽。他就帶著媒體一起過去，說「冰淇淋很好吃，我跟妳買一個」，阿姨說「不要賣你，你是國民黨，我是民進黨的」。侯友宜就跟阿姨博感情，最後侯友宜要離開時，阿姨說，「市長你回來，這我送你」。

徐巧芯指出，侯友宜在新北可以選贏，而且大勝，其實新北市不藍，三重蘆洲偏綠，但侯友宜在三重蘆洲得到的選票卻很好。侯友宜真的是鐵打的，會讓一些本土的，感覺可以跟他稱兄道弟，不需要把黨籍分著這麼清楚，他們雖然不支持國民黨，但卻可以支持侯友宜。這樣的人很多。

不過，徐巧芯也認為，侯友宜在對抗民進黨上缺了一味，若能加調味進來，就會有100分，他就是強。侯友宜缺的這一味，就是讓大家為他一起衝鋒陷陣的勁，不過這個在選戰過程中是可以加進去的，有些時候也可以靠團隊幫忙。