佛光山訂於2月13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，陸委會今日表示政府極為重視，其中針對中國大陸人士申請入境部分，已會同主管機關共同召開專案會議，全力積極主動予以協處，現已完成星雲大師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證之核發作業，後續亦將妥善協處相關人員之入境弔唁事宜。但不同意大陸前宗教事務局長葉小文申請來臺。

陸委會表示，針對有部分大陸臺辦、統戰部門現職官員申請來臺參加讚頌典禮，陸委會與國臺辦為確保雙方兩岸事務主管部門之人員往來順利進行，本來就有業務溝通聯繫機制，雙方均有循該機制相互協處之前例，倘陸方確有意願來臺，國臺辦仍應循此既有聯繫機制，先行聯繫陸委會就相關事宜進行照會與商討，惟陸委會迄未收到陸方任何訊息。

陸委會另表示，中國大陸前宗教事務局局長葉小文亦申請來臺參加讚頌典禮，考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於98年間來臺參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，對於其後續申請入境案均未予許可。鑒於葉小文此次申請來臺，前述相關風險因素仍然存在，為避免引發臺灣社會不必要紛擾，並確保星雲大師圓寂讚頌典禮順利圓滿完成，因此援例未予同意其入境。

陸委會稱，星雲大師除了終身奉獻於佛教，弘揚教義外，亦長期致力於文化、教育、慈善事業之推動，對於臺灣社會及兩岸貢獻良多。希望陸方在此時刻，能夠與臺灣民眾共同緬懷追思大師與風範，勿再政治操作，以免引起臺灣民眾的反感。