知名主持人兼作家吳淡如，2009年高齡生下女兒「小熊」，日前她送女兒到美國西雅圖上冬令營，卻收到網友「建議先去日本」，這讓她感到不悅「像在接受命令式的」，因此發文強調「我們家的事情我自己決定就好」。

吳淡如發文透露，每次只要提到小孩，就有人喜歡給意見，她直言雖然自己家裡沒提供足夠的經費讓她去國外讀書，書好像唸得也不夠好，「不過，這不代表任何人可以對我的孩子的教育發表意見。」

她認為若要給別人小孩意見，一定要很小心，「不要讓人家覺得好像在接受命令式的」。原來有網友在她分享孩子的貼文下留言：「可以先來日本唸英美名校分校當國際寄宿生，高中還大學再考慮去英、美國留學」，對此，她感謝對方的建議，但也說出沒讓女兒去日本的原因。

「為什麼爸爸和我都反對女孩子在日本唸書？在日本，女生的『天花板』的確有點低，台灣社會對女性反而沒有那麼大的壓力。」吳淡如表示自己的個性是「如果我沒有請教你，就不希望有人來下指令」，加上她和丈夫加起來超過110歲，都是看遍。世界的人，因此不需要建議，「我們家的事情我自己決定就好」。

她表示知道大家是善意的，但也希望不要有太大意見，「除非，你比帶著他們的人專業」，並重申自己「很溫柔的」三個原則，一是世界和平建築在「大家把自己的事情管好」；二是疏不間親；三則是她認為動不動給別人意見，其實是很高傲的。她的貼文也得到不少網友認可。