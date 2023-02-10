中美科技戰越趨白熱化，且繼日、韓、荷、台後，拜登政府現在又拉攏印度加入晶片戰爭。綜合外媒報導，美國現尋求以印度取代中國大陸作為供應鏈選項，且兩國在上月底宣布啟動「美印關鍵和新興技術倡議」（iCET）。對此，前立委蔡正元則有不同看法，他認為美國對印度的手法恐跟對台積電如出一轍，都是想把高端人才打包帶走。

蔡正元近日在中天節目《全球大視野》指出，印度想要跟中國大陸較勁，想在經濟、科技領域一較高下，這種心態無可厚非，因為國與國之間有競爭才會進步。但他也強調，美國拉攏印度的真正目標，是要創造出圍堵中國大陸的外交聲勢。

另蔡正元也強調，印度實際上已經有大量的高科技人才在美國，這次美印合作的關鍵與新興技術倡議（iCET），兩國是承諾在人工智能、量子計算、通信及太空等領域強化合作，但這幾個領域美國掌握大部分的優勢，真實意圖恐怕是要挖走印度的極高端人才，「就像挖走台積電一樣，把印度人才包裹到美國的權力圈裡面。」

美、印兩國除了近期發布的關鍵與新興技術倡議（iCET），其實在2021年9月，美國、印度、日本和澳洲就曾舉辦四方安全對話（Quad），協定了安全半導體供應鏈計畫。另去年12月，台積電美國亞利桑那工廠也舉行了機台進廠典禮，該廠目前興建中的第一期工程預計於2024年開始生產4奈米晶片，第二期工廠預估將在2026年完工，產線是更先進的3奈米製程。