安坑輕軌今（10）日正式通車，祭出為期1個月的免費搭車活動，一名自稱捷運迷的網友表示，他下午到十四張站搭車時，竟遇上超可怕的人龍，目測至少有500人，可能得排隊1小時，氣得他狂罵三字經，而眾網友看到現場畫面後，也忍不住留言開酸：「台灣窮人太多了，可憐」。

安坑輕軌歷經6年施工，於今日上午在十四張站舉行通車典禮，下午1時開始試營運，並有為期1個月的免費試乘活動，旅客只要持電子票證至安坑輕軌各車站進出，都享有免費優惠。對此，一名自稱捷運迷的網友以「安坑輕軌擠爆了」為題發文，並貼出現場照片，表示自己下午3點到十四張站時，已經出現長長的人龍，目測至少有500人，排隊時間可能長達1小時才能夠上車，讓他氣得飆罵三字經，「一堆老人免費仔想跟我捷運迷搶位置」。

貼文曝光後，引發鄉民熱烈討論，「台灣人的時間真的很不值錢」、「免費的最貴」、「安坑除了去爬山還有啥嗎」、「下雨天排隊當免費仔？這很台灣」、「台灣窮人太多了，可憐」、「窮人的時間不值錢」、「一樣蹭免錢的還好意思五十步笑百步」、「這時間成本太辛苦了吧」、「捷運營運怕的是沒人搭，不是太多人搭」。

安坑輕軌全線7.5公里，共設有9座車站，其中十四張站（K9）可與新北環狀線銜接轉乘，讓安坑區居民前往雙北市更快速，正式營運後的營業時間為早上6時至晚間12時，一段票價為20元，最高25元，同時也將比照淡海輕軌推出常客回饋金計畫，每搭乘滿200元即可回饋50元。