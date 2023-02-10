受到景氣疲軟衝擊，美光（Micron）展開全球裁員計畫，台灣美光員工也受到波及。經濟部官員今天表示，均有掌握相關發展，目前台灣美光員工人數約1萬人，但台灣裁員比例不會達到全球平均10%程度，目前美光在台投資計畫也沒有變化。

記憶體景氣低迷，美光去年底預告將裁員10%，今天傳出台灣美光部分員工受到影響，消息一出在網路上引發熱議。

由於美光是台灣最大投資外商，經濟部官員對中央社記者表示，均有掌握相關發展，目前台灣美光員工人數約1萬人，會搭配美光全球裁員計劃，但比例不會達到全球平均10%程度；截至目前，投資計畫也沒有變化，包含台中、桃園製造廠。

美光今天透過公關公司發布聲明指出，於2022年12月21日宣布將採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。這些措施包括進一步下修2023財年和2024財年的資本支出、大幅縮減2023財年的營運支出及暫停股票回購。

此外，美光也確認將於2023年透過自願離職、人員精減和減少外部招募方式，縮減約10%的全球員工數，同時暫停發放全公司2023財年獎金，高階主管也同步減薪。