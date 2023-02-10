春雨表示，鋼鐵市況仍未回溫，但隨著各鋼廠陸續開出漲盤，客戶詢價意願提升，第一季營收可望逐月成長。台灣地區及中國地區因農曆新年長假，工作天數減少導致營收下降；印尼地區因政府持續投入基礎建設，螺絲銷售維持一貫好表現。

春雨表示，全球經濟尚未明朗，但緊縮的貨幣政策效應已逐步發酵，通膨態勢似有緩解的跡象。下游客戶庫存去化已接近尾聲，且隨著盤價的上漲，看好鋼市有機會於第二季復甦。春雨將積極參與各大國際展覽，提高品牌能見度，並持續擴大與台鋼集團整合之優勢，優化流程作業，以提升營運效率。