星宇表示，1月春節連假長達10天，帶動出國旅遊人數強勁成長，旅運明顯回溫。但放假長就影響生產活動，市場出貨量增幅較小，預計春節過後貨運訂單將逐步恢復正常。

繼1月開闢河內及宿霧航線後，星宇將於4月開闢台北-仙台航線，搶攻櫻花祭市場，是星宇首度插旗日本東北地區，成功開闢第六個日本航點，提供喜愛日本旅遊的國人更多元的航點和航班選擇。

星宇1、2月維持穩定的航班服務，並視市場動態積極調整班表。隨著赴日本旅遊人數漸增，2月起以A330neo廣體機投入東京每日兩班直飛營運，3月更以A350-900新機投入東京早班機營運，增強熱門航點運力，後市訂位量可望持續看俏。

機隊方面，星宇截至2月有13架A321neo、4架A330neo及2架A350-900，其中A350新機已於1月春節開始投入澳門及曼谷航線，計劃短期內再引進第3架A350-900，擴大廣體機服務航線。